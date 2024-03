Calciomercato Lazio | Simeone e non solo: ecco i senatori di Tudor

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Inutile parlare ora di mercato, anche se i rinnovi sono un tema caldo, prima deve parlare il campo. La Lazio deve risalire dal nono posto in classifica per avvicinare un posto in Europa. Dopodiché si potrà iniziare a programmare la stagiome che verrà. Una cosa è certa in molti saluteranno Formello e qualcuno arriverà. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla dei nomi cari a Tudor che possono tornare utili nella sua Lazio nel mercato estivo. Giocatori che sotto la guida del croato hanno fatto bene e che potrebbero tornare di moda. Si parte dal Cholito Simeone che vuole lasciare Napoli. Il suo nome viene accostato con insistenza ai biancocelesti, ma De Laurentiis lo ha pagato 18 milioni e la carta d'identità recita 29 anni.

A Verona con Tudor aveva realizzato 17 gol, ma dovrebbe partire Immobile e la Lazio dovrebbe investire tanti soldi sul calciatore non più giovanissimo. Gli altri nomi arrivano tutti dall'estero. C'è Rongier, autentico jolly del Marsiglia, che ha giocato sia a centrocampo in coppia con Guendouzi sia in difesa come braccetto destro nel 3-4-2-1. Ha il contratto fino al 2026 e con Tudor in panchina è stato il più utilizzato. Ci sono poi Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss ( quest'ultimo assistito dalla You First come Luis Alberto) e Nuno Tavares che hanno tutti lavorato bene con il croato. Il terzino era stato accostato nel 2021 prima che andasse all'Arsenal. I Gunners lo hanno girato in prestito prima all'OM e poi al Nottingham Forrest. Vogliono cederlo e il contratto scadrà nel 2025, può diventare un'idea.