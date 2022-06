Calciomercato, Lazio su Neto? Lui rifiuta le offerte in arrivo e Tare smentisce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i profili accostati alla Lazio per la porta c'è anche quello di Neto del Barcellona. Tuttavia, il portiere 32enne avrebbe deciso di rifiutare tutte le offerte che ha e di portare a termine l'anno di contratto che ancora gli resta. Il brasiliano ha già comunicato la decisione sia al club che ai suoi agenti. La scelta sorprende per la sua radicalità, soprattutto se si considerano le proposte ricevute negli ultimi mesi, principalmente dal Brasile e dall'Italia. La Lazio, rivela Sport.es, sarebbe felice di averlo in rosa, anche in virtù del fatto che, in caso di acquisto, non occuperebbe un posto da extracomunicario avendo il passaporto italiano.

Al contrario, il ds biancoceleste Tare, chiamato in causa da Sportitalia, ha smentito l'interesse. "Il calciatore non interessa non c’è niente di vero", ha spiegato. La permanenza di Neto è un "problema" inaspettato per il Barcellona, che avrebbe voluto alleggerire la rosa, sia dal punto di vista numerico che economico. In Spagna non si esclude che i blaugrana possano optare per una soluzione drastica e definitiva: rescindere il contratto in modo unilaterale. Stesso percorso che, d'altronde, potrebbe esser preso in considerazione se Umtiti decidesse di non rifiutare tutte le offerte in arrivo.

