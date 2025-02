Calciomercato Lazio, terzino cercasi: spunta un nome dalla Germania

© foto di Instagram Traoré

Il calciomercato è per ora chiuso, ma non si placano le voci che vedrebbero la Lazio cercare un nuovo terzino. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Omar Traoré, terzino destro 27enne dell'Heidenheim (momentaneamente in zona retrocessione in Bundesliga). Tedesco, con origini del Togo, sarebbe corteggiato anche da Union Berlino, Valencia e Maiorca. Il suo contratto scade nel 2026. Da Formello per ora nessuna conferma.