Calciomercato Lazio, terzino sinistro cercasi: la lista dei possibili colpi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarri è convinto, la priorità in casa Lazio è il terzino sinistro. Oltre ai nomi già usciti di Parisi e Valeri, attenzione alla pista estera. Sono diversi i profili che in questi anni il direttore sportivo Tare ha monitorato, soprattutto dopo l'addio di Lulic e il passaggio alla difesa a quattro. Al diesse piace Owen Wijndal, esterno basso in forza all'Ajax. È un classe 1999, in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. In Olanda sono sicuri che sarà il futuro della Nazionale, nel frattempo cerca di consacrarsi con i Lanceri. Il suo cartellino è gestito da Rafaela Pimenta, stessa procuratrice che ha portato Romagnoli alla Lazio in estate. Rimanendo in Eredivisie c'è da tenere in considerazione il nome di Milos Kerkez, ungherese ma nato in Serbia. È giovanissimo, classe 2003, ma nell'AZ è titolare fisso. Nonostante la sua età il cartellino vale già più di 7 milioni di euro.

NOVITÀ - Non solo vecchie conoscenze. C'è anche chi si è aggiunto alla lista. L'esempio perfetto è quello di Mitchel Bakker, anche lui gestito dalla Pimenta. Deve ancora compiere 23 anni, eppure nel Bayer Leverkusen è un punto di riferimento: oltre alle 13 presenze in Bundesliga, il terzino sinistro è sceso in campo da titolare quattro volte su sei in Champions League. Dotato di un ottimo fisico, per caratteristiche potrebbe ricordare Marusic. Rimanendo in Serie A, poi, la Lazio tiene d'occhio la crescita di Josh Doig, classe 2002 del Verona. In nove apparizioni nel nostro campionato, lo scozzese ha già totalizzato due gol e due assist. Niente male per uno che ha da poco compiuto vent'anni.