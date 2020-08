Calciomercato Lazio, un big per il grande salto: David Silva e gli altri candidati

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra attesa e frenesia, tra segnali positivi e negativi, oggi dovrebbe arrivare la decisione e la risposta di David Silva alla Lazio. Dopo la cena del fratello con la società biancoceleste, le parti si erano lasciate più che bene e l'accordo sembrava cosa fatta. In mezzo, però, ci si è messa un po' di confusione tra le gare con il City e le offerte milionarie del Qatar e quelle della sua Valencia. Le parti, in una sorta di tira e molla, si sono avvicinate e allontanate e oggi si spera che si possa arrivare a una soluzione. La Lazio spera nella fumata bianca e di abbracciare Merlino. Sarebbe un gran colpo sia dal punto di vista tecnico-tattico sia da quello mediatico. I biancocelesti sognano un grandissimo acquisto per presentarsi ai nastri di partenza di Champions e hanno individuato nello spagnolo l'affare giusto. Qualora le cose andassero male, però, i capitolini nelle ultime settimane hanno sondato altre piste. Se per ruolo l'obiettivo numero uno è Rodrigo De Paul, da un punto di vista di appeal sono altri i nomi circolati. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, si è fatto il nome di Thiago Silva. Il brasiliano si svincolerà dal Psg, ma la sensazione è che possa tornare in Brasile nonostante le lusinghe di Milan e Fiorentina. Sarebbe stato proposto Otamendi, compagno di squadra di David Silva, su cui però c'è la concorrenza del Napoli. Si parla anche di più di un sondaggio per Edinson Cavani. La punta, anche lui svincolatosi dal Psg, è in contatto da giorni con il Benfica e non avrebbe chiuso proprio per le lusinghe della Lazio. Voci e rumors, ma la priorità e la sfida principale resta David Silva. La Lazio è convinta di spuntarla e anche i tifosi premono. Oggi sarà il giorno della verità.

Calciomercato Lazio: Silva si fa ancora attendere e intanto avanza il Valencia...

David Silva, il saluto di Gabriel Jesus: "Buona fortuna, grazie per questi anni insieme"

TORNA ALLA HOME