David Silva, il saluto di Gabriel Jesus: "Buona fortuna, grazie per questi anni insieme"

"Grazie Cláudio Bravo e David Silva per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per tutto quello che ho imparato negli anni con voi. È stato un grande piacere giocare con entrambi. Buona fortuna per le vostre prossime sfide!", questo il messaggio che Gabriel Jesus ha voluto mandare ai suoi due compagni del City in questi anni, La squadra di Guardiola, eliminata dal Lione in Champions League, subirà una mini rivoluzione con la partenza di alcuni giocatori. Tra di loro c'è anche David Silva atteso in queste ore per decidere in modo definitivo del suo futuro, che sia nella Lazio oppure in Qatar.

Obrigado Cláudio Bravo e David Silva por tudo que vivemos juntos e por tudo que aprendi esses anos ao lado de vocês. Foi um prazer enorme jogar com vocês dois. Boa sorte em seus próximos desafios! pic.twitter.com/3AERrYCqPA — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) August 16, 2020

