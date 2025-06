Calciomercato Lazio, Vecino in stand-by: le sue valutazioni in corso

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Vecino è in stand-by, è spazientito dalla non chiarezza sul proprio futuro, corteggiato da Como, Benfica e Betis Siviglia. Per ora non ci sono stati contatti con il suo agente. L'ex Inter come riporta il Corriere dello Sport, aspetterà questa settimana per valutare le mosse della Lazio, poi potrebbe prendere in considerazione l’offerta del Betis Siviglia di Pellegrini.

L'uruguaiano sta aspettando Lotito, ma non sarà un’attesa infinita. Domani il diesse Fabiani è atteso a casa di Sarri per un summit di mercato, dopo quello andato in scena ieri in call. Tra i temi, è possibile che si parli anche del rinnovo del mediano. Per il ruolo di mezzala sinistra c'è Dele-Bashiru e Vecino. Il primo è destinato a restare, con la convinzione della società, che sotto la guida del Comandante, possa diventare un giocatore box to box.

Vecino è alla Lazio dal 2022, fu accolto proprio da Sarr con cui ha messo a segno 114 partite e 13 gol. La sua duttilità, l’esperienza, l’aiuto nelle due fasi hanno sempre fatto la differenza. Sarri lo utilizzava anche da regista, non solo da mezzala. Il contratto terminerà il 30 giugno, restano venti giorni per blindarlo.

