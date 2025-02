Castellanos: "Voglio vincere un trofeo con la Lazio". E sui tifosi...

"Sappiamo che è una squadra forte in Italia e in Europa, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. È importante vincere per i nostri tifosi, dobbiamo fare una partita intelligente”. Ha parlato così, in un'intervista a Dazn, il Taty Castellanos alla vigilia di Lazio - Napoli. L'attaccante argentino poi, si è soffermato sulla stagione e sugli obiettivi personali e di squadra, sull'affetto e l'importanza dei tifosi e del rapporto col mister.

TIFOSI - “I tifosi stanno sempre con noi, è importante che ci diano il loro affetto”.

DERBY - “Derby in Europa? Tutte le partite sono importanti, un derby in Serie A è sempre una gara da affrontare con entusiasmo da parte nostra e dei tifosi. È sempre bello giocarlo”.

BARONI - “Il mister è sempre dalla nostra parte, siamo una squadra giovane. È troppo importante per noi che lui e lo staff ci aiutino a fare di più con questa maglia”.

FIDUCIA - “Penso che in questa stagione sia diverso dalla precedente. La fiducia del mister è troppo importante per me, per lo staff e i compagni. Dobbiamo continuare così. Sempre si deve migliorare anche nella vita, è importante lavorare giorno per giorno durante la settimana. Lavorare per il gruppo e poi per me”.

OBIETTIVO - “Vincere un trofeo con questa maglia è l’obiettivo di quest’anno, il sogno è sempre giocare di più e vincere il trofeo con la Nazionale. Giocare in Europa è diverso, ora sono più grande e più maturo e quello che importa è sempre lavorare con questa maglia e dare di più”.

SOPRANNOME - “Taty? Da piccolo mamma mi ha comprato una macchina piccola, aveva il clacson rotto e faceva “taty-taty”. Questa è stata la ma prima parola. Mi è piaciuto sempre da piccolo giocare a calcio e lo facevo sempre in allenamento di fare acrobazia e mi piace giocare così”.

