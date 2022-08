DIRETTA - Calciomercato Lazio, Regulion pista concreta: attesa per Acerbi

TUTTOmercatoWEB.com

DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato ancora più che attivo in casa biancoceleste. La società è al lavoro non solo per regalare a Sarri gli ultimi colpi estivi ma anche per sfoltire la rosa. Proprio nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Raul Moro, in prestito secco alla Ternana, e c'è attesa anche per quanto riguarda la situazione di Acerbi.

L'agente del difensore, Pastorello, ieri ha avuto un ulteriore contatto con l'Inter: l'accordo tra le società c'è ma i nerazzurri si stanno guardando intorno prima di puntare tutto sul biancoceleste. Sempre sul fronte uscite potrebbe muoversi qualcosa per Akpa Akpro: il giocatore ha ricevuto diverse offerte da Lecce, Parma e Reggina che però sono state respinte. Più interessante invece potrebbe essere l'interesse del Valencia di Gattuso.

Fronte entrate invece rimane sempre viva la pista che porta a Reguilon. Il terzino del Tottenham piace e non poco a Sarri e Lotito sta studiano la formula migliore per portarlo a Roma anche senza l'uscita di Hysaj per il quale non ci sono offerte concrete. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l'arrivo dello spagnolo un sostituto potrebbe essere Fazi Ghoulam, svincolato dopo 8 anni a Napoli e che Sarri ha già allenato. Non è ancora tramontata nemmeno la pista che porta a Ilic del Verona. Non è ancora da escludere una possibile partenza di Luis Alberto direzione Siviglia costretto a tornare sul mercato dopo l'infortunio di Jesus Corona.