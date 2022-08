Calciomercato Lazio, tutto su Reguilon: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Reguilon è l'ultimo regalo che il presidente Claudio Lotito vuole fare a mister Sarri prima della fine della sessione di calciomercato. L'uscita di Acerbi, verso l'Inter, potrebbe accelerare la trattativa anche se in queste ore le riflessioni sono tante. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo, che non rientra più nei progetti del Tottenham, ha per ora messo in stand-by l'offerta del Nottingham Forest. L'idea di giocare in un campionato di alto livello come la Serie A lo alletta anche in prospettiva Mondiale 2022.

Sarri spinge per avere il terzino che non solo alzerebbe il livello di qualità della difesa ma permetterebbe anche le rotazioni in un ruolo in cui il tecnico vede poco Hysaj e ancor meno Radu e Kamenovic. Da valutare poi c'è anche la questione economica: oltre Acerbi servirebbero altre uscite oppure delle condizioni molto favorevoli anche da parte degli Spurs: prestito con diritto di riscatto e ingaggio in parte coperto dagli inglesi, Reguilon guadagna 3,6 milioni a stagione. A queste condizioni il calciatore potrebbe arrivare anche senza l'uscita di Hysaj.