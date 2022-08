DIRETTA - Calciomercato Lazio, le condizioni per Acerbi e Reguilon: ecco cosa manca

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - Situazione di stallo in casa Lazio. Si ragiona sulle uscite e sulle entrate, tra questi, Raul Moro si trasferirà in prestito alla Ternana, oggi atteso a Terni. Grande scossa per il ragazzo che avrà l'opportunità di mettersi in mostra. Situazione delicata invece per Hysaj per il quale non si registrano offerte concrete. L'idea di Sarri su Kamenovic non sarebbe cambiata, il difensore nonostante non rientri tra i suoi piani Lotito si è impuntato sulla sua permanenza , situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic. Attenzione ad Akpa Akpro che dopo aver rifiutato Lecce, Parma e Reggina avrebbe attirato le attenzioni del Valencia di Gattuso. Situazione di stallo per Acerbi invece per cui è previsto un nuovo contatto tra Lotito e Pastorello. In cima alla lista dell'Inter ci sono Akanji e Chalobah per cui la dirigenza nerazzurra attende fino all'ultimo i segnali rispettivamente del Borussia Dortumund e Chelsea. Lo svizzero non vuole rinnovare con il club tedesco che pretende una cessione a titolo definitivo per 15-20 milioni di euro. L'Inter propone come soluzione un rinnovo di un anno per trasferirsi in prestito. Per Chalobah invece la questione è legata alle poche soluzioni del club inglese nel reparto difensivo. Sul fronte acquisti, Lotito vorrebbe portare a Roma Sergio Reguilon con la formula del prestito con diritto di riscatto chiedendo al Tottenham di contribuire al pagamento di una parte dello stipendio. L'alternativa è rappresentata invece da Marcos Alonso per cui il Chelsea lo valuta 15 milioni di euro ma servirà che il terzino rinnovi di un anno per andare in prestito alla Lazio.