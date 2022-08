Lazio, Kamenovic sempre più escluso: quale futuro per lui?

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non è mai stato un profilo avallato da Maurizio Sarri quello di Dimitrije Kamenovic. Il difensore arrivato nell'estate del 2021 dal Cukaricki non ha mai convinto il tecnico che, in tutta la stagione, gli ha concesso del minutaggio solo nell'ultima sfida contro l'Hellas Verona. Un anno dopo l'idea di Sarri non sarebbe cambiata e l'esclusione dai convocati per Torino potrebbe essere considerato un segnale in tal senso. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito si sarebbe impuntato sulla sua permanenza per mantenere i rapporti con Kezman, al quale a Settembre presenterà una proposta di rinnovo per Milinkovic-Savic. Sarri ha fatto comprendere chiaramente che il classe 2000 non rientra tra i suoi piani, tanto che lo stesso Kamenovic per un attimo era sembrato disposto a chiedere la cessione. Il ripensamento, però, è stato rapido e la volontà di volersi giocare le sue carte ha preso il sopravvento.