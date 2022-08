Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Valencia interessato ad Akpa Akpro"

Akpa Akpro attende novità dal mercato e spera in un reintegro, dopo aver rifiutato molti club italiani, ora gli si potrebbe presentare una grande occasione.

Tra i giocatori in esubero, che potrebbero salutare entro la fine del mercato, c'è Jean Daniel Akpa Akpro. Fuori dai convocati per Torino e, ancor prima, da quelli per il ritiro in Germania, l'ivoriano è alla ricerca di una squadra dove poter tornare a essere protagonista, nonostante la sua speranza resti il reintegro con la Lazio. Dopo aver rifiutato Lecce e Parma, ed esser stato accostato alla Salernitana per un difficile ritorno, Akpa sarebbe finito nel mirino del Valencia di Rino Gattuso, allenatore molto attento al mercato italiano. Secondo quanto riporta Las Provincias, e conferma Foot365, il club spagnolo starebbe pensando di regalare al suo allenatore il centrocampista della Lazio, tramite la formula del prestito secco. I biancocelesti, che avevano accettato le stesse condizioni dal Lecce, potrebbero tentare di inserire un'opzione di riscatto, ma non è escluso che si accontentino del semplice prestito pur di rinunciare al pagamento dello stipendio. Per ora si tratterebbe solo di un'idea e tra i club, che hanno discusso nel recente passato anche di Hysaj, non ci sarebbero stati ancora contatti, ma la fine del mercato è vicina e chissà se nelle prossime ore non ci saranno novità in tal senso.