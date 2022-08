Calciomercato Lazio, fatta per Raul Moro alla Ternana: domani le visite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto fatto per Raul Moro, il giocatore della Lazio è pronto a salutare la Capitale per dirigersi verso una nuova avventura. Come sottolineato giorni fa, la Ternana, club di Serie B, aveva allacciato i contatti con la dirigenza biancoceleste trovando l'accordo per il calciatore. L'operazione è andata in porto perché Raul Moro ha detto sì alla Ternana e domani mattina sarà a Terni per effettuare le consuete visite mediche. Lo spagnolo lascerà così la Lazio in prestito secco, pronto per una nuova avventura con l’opportunità di mettersi in evidenza. Ieri il club è uscito vittorioso per 1-0 contro la Reggina, sabato invece è in programma la sfida contro il Modena. Chissà che il classe 2002 non possa essere già impiegato con la sua nuova squadra...