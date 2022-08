UFFICIALE - Raul Moro è un nuovo calciatore della Ternana: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era nell'aria il trasferimento di Raul Moro alla Ternana. Ieri era stato confermato ma mancava ancora l'ufficialità che è arrivata in quest'ultima ora direttamente dalla Lazio che, tramite i canali ufficiali, ha reso nota la notizia attraverso un comunicato. Questo quanto si legge nella nota: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, il calciatore Moro Prescoli Raul a favore della Ternana Calcio, partecipante al campionato di Serie B"

Di seguito il comunicato anche della società umbra: "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Raúl Moro Prescoli. Il diciannovenne attaccante spagnolo (è nato ad Abrera, Catalogna, il 5/12/02), si trasferisce a Terni con la formula del prestito fino al termine della stagione. Raúl è cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol per poi vestire le maglia del Barcellona Under 18. Acquistato dalla Lazio nel 2019 disputa 42 gare (22 reti e 8 assist) con l’Under 19 biancoceleste. Con la prima squadra laziale vanta anche 13 presenze in Serie A (con 1 assist), 2 presenze in Coppa Italia e 5 gettoni in Europa League. L’esordio nella massima serie italiana è datato 20 luglio 2020, contro la Juventus"

