Olbia, il simpatico annuncio del club per l'arrivo dell'ex Lazio Minala - FOTO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' con un simpatico tweet che l'Olbia calcio, club che milita in Serie C, ha deciso di annunciare l'arrivo di Joseph Minala. L'ex Lazio, precedentemente in forze alla Lucchese, è infatti un nuovo giocatore dei sardi ma a fare la differenza è stato appunto l'annuncio: "Nuovo arrivo in casa Olbia! Di chi si tratta? Ecco tre indizi: Ha giocato in due città che sono state capitali d'Italia. Ha sfidato Hulk. Indosserà la maglia numero 5". Con questo indoviunello la società ha chiesto ai tifosi di indovinare il nuovo acquisto.