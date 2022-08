Calciomercato Lazio, Ilic - Luis Alberto: il Siviglia può tornare sul mercato e il serbo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le vie del calciomercato sono infinite e non è detto che negli ultimi giorni non possano arrivare altri colpi di scena in casa Lazio. La società biancoceleste è al lavoro per regalare a mister Sarri un terzino anche se non ha ancora abbandonato l'idea di portare Ivan Ilic nella Capitale. Il calciatore del Verona, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, piace al tecnico ed è stato bloccato da Lotito a giugno.

Il tassello mancante è però la partenza di Luis Alberto, senza la casella liberata dallo spagnolo non ci sarà spazio per il classe 2001. Il Siviglia, in questo senso, potrebbe tornare alla ribalta soprattutto dopo l'infortunio di Jesus Corona che costringerà Monchi a tornare sul mercato. Per il Mago la stagione è iniziata in salita con due panchine consecutive contro Bologna e Torino e non è ormai una novità che lascerebbe la Lazio solo per approdare nel club andaluso.