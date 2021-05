DIRETTA PRIMAVERA - Milan - Lazio 1-1, Moro la pareggia dal dischetto: fine primo tempo

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 22ª giornata

Milan - Lazio 1-1 (29' Olzer, 39' Raul Moro rig.)

Sabato 8 maggio 2021, 11:00

Centro Sportivo ‘Vismara', Milano

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Michelis, Kerkez; Frigerio, Di Gesù, Robotti; Olzer, Roback, Capone. A disp.: Moleri, Pseftis, Oddi, Pobi, Filì, Bright, Cretti, Saco, N'Gbesso, Tolomello, El Hilali. All.: Federico Giunti

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Pica, Adeagbo; Novella, A. Marino, Bertini, Shehu, Ndrecka; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Campagna, Cesaroni, T. Marino, Czyz, Tare, Nimmermeer. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Matteo Gualtieri (sez. Asti)

Ass.: Perrelli - Dicosta

Ammoniti: Capone, Kerkez (M)

Espulsi: ///

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina qui la prima frazione.

45'+2 - Azione di Raul Moro che va via e premia l'inserimento di Ndrecka. Il cross al centro respinto in corner dalla difesa del Milan.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Roback riceva al limite, si sposta il pallone sul destro con una sterzata e calcia. Il pallone finisce fortunatamente al lato.

41' - Prova il colpo di testa Olzer. Lazio distratta, il pallone finisce per fortuna alto sopra la traversa.

39' - GOOOOOOOOOOOAAAALLL!! La pareggia la Lazio. Raul Moro spiazza Jungdal dal dischetto riportando la sfida in parità.

38' - Rigore per la Lazio! Di Gesù respinge un corner di Shehu con la mano. L'arbitro indica il dischetto.

33' - Brutto fallo di Kerkez da dietro su Castigliani. Giallo per lui. Rimane a terra il calciatore biancoceleste.

29' - Gol del Milan. Calcio di punizione battuto in area biancoceleste, Novella e Shehu non riescono a spazzare via. Olzer si avventa sulla seconda palla in area e poi batte a rete.

25' - Doppio corner per la Lazio, la difesa del Milan riesce a respingere.

22' - Partita maschia in campo, poche occasioni ma le squadre si affrontano a viso aperto.

17' - Occasionissima per il Milan. Roback sfugge alle spalle di Adeagbo, poi si invola verso la porta. La conclusione a tu per tu con Furlanetto viene respinta dal portiere biancoceleste in uscita.

15' - Lazio che sembra aver preso coraggio, adesso non lascia spazi al Milan e pressa alto gli avversari.

13' - Punizione insidiosa di Bertini dalla distanza. Nessuno dei suoi compagni riesce a intervenire.

9' - Primo ammonito del match. Capone ferma la ripartenza di Ndrecka e si becca il cartellino giallo.

7' - Il Milan conduce il gioco, la Lazio si difende in attesa di ripartire velocemente.

4' - Prima conclusione in porta. Ci prova Frigerio con un tiro rasoterra dalla distanza che Furlanetto riesce a bloccare.

1' - Partiti! La Lazio dà il via al match.

PRIMO TEMPO - In cerca di punti salvezza la Lazio, il Milan invece insegue il sogno play-off. Confermate le assenze di Armini e Franco, Menichini conferma comunque il 3-5-2 schierando nel terzetto arretrato Floriani Mussolini, Adeagbo e Pica. Davanti la solita coppia Moro-Castigliani, alla quale si aggrappano i biancocelesti per cercare di espugnare il campo Vismara del Milan. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match.