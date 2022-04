Elon Musk, da Twitter alla Lazio. I tifosi: "Compraci!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È senza dubbio la notizia delle ultime ore: Elon Musk, già patron di Tesla, ha acquistato Twitter proponendo la cifra "monstre" di 44 miliardi di euro. E mentre c'è chi indaga sullo sconfinato impero dell'imprenditore canadese, c'è chi - scherzandoci su - prova a trarre vantaggio dalla situazione. È il caso dei tifosi della Lazio, che hanno iniziato a far arrivare al magnate, proprio tramite il social network di sua proprietà, una valanga di messaggi. La richiesta è univoca: acquistare la Lazio. "Caro Elon Musk, ecco una nuova sfida per te: dopo Twitter, acquista la Lazio", "Caro Elon, perché non compri anche la Lazio? È la prima squadra di Roma. Pensaci!". E ancora: "Hey Elon, compreresti anche la Lazio? Ha gli stessi colori di Twitter, dai".

La serie di messaggi, scritti rigorosamente in inglese per risultare più comprensibili, è numerosissima. In un periodo di forte contestazione nei confronti di Lotito e della dirigenza, un imprenditore interessato (soprattutto se così ricco come Musk) avrebbe immediatamente il favore del popolo biancoceleste. E la conferma arriva dai messaggi d'appello recapitati, in alcuni casi corredati da alcune foto che possano convincerlo a scegliere la Lazio. E allora ecco la coreografia della Nord o l'Olimpico pieno di gente da utilizzare come "armi" per far leva sul destinatario. Dopo Twitter, l'imprenditore è chiamato a un nuovo investimento. Ma solo "se ti avanzano due spicci".

TORNA ALLA HOMEPAGE