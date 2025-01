FORMELLO - Lazio, Baroni senza calcoli: Rovella e Guendouzi di nuovo in ballo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Praticamente tutti i titolari. Sembra questa l’intenzione di Baroni: le assenze sono quelle forzate (squalifiche e infortuni), poche rotazioni nel resto della formazione. Guendouzi e Rovella insieme, di nuovo, nonostante la classifica più che positiva nel mega-girone europeo. Non si fanno calcoli, almeno stando alle indicazioni della vigilia. In mediana potrebbe partire dalla panchina Dele-Bashiru. Il dubbio comunque rimane viste le tante partite consecutive giocate dai due riferimenti imprescindibili a centrocampo. Il nigeriano potrebbe far rifiatare uno tra il francese e l'azzurro. L’unico reparto obbligato è la difesa: Gigot e Pellegrini sono squalificati, Lazzari e Patric ancora ai box. L'altro infortunato è Vecino (possibile ritorno per la prima metà di febbraio).

Ecco che la linea - davanti a Mandas, numero uno di coppa - per forza di cose sarà formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In panchina il baby Zazza, insieme a lui sarà Balde l’altro Primavera convocato. Davanti hanno recuperato Pedro e Noslin, in più Tchaouna rientrerà dal turno di stop scontato in campionato. Eppure potrebbero giocare gli stessi quattro di Verona: Isaksen e Zaccagni sulle fasce, Dia alle spalle di Castellanos. Ballottaggi ancora da definire, ma le prove della rifinitura spingono in questa direzione. Out Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic: non fanno parte della lista dell’Europa League.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Zazza, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

