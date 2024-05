FORMELLO - Lazio, c’è Provedel. Kamada sotto osservazione…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

A Formello sono ripresi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Tudor, che ha voluto allentare la presa dopo le ultime settimane piene di impegni. C’è una notizia positiva che arriva dalla seduta pomeridiana: è il ritorno in gruppo di Provedel, fuori da Lazio - Udinese per la grave distorsione alla caviglia. Dovrebbe rivedersi nella lista dei convocati per Monza, poi sarà il tecnico croato a decidere se rilanciarlo subito dall'inizio o aspettare la partita dell'Olimpico con l’Empoli. Sabato, salvo sorprese, ritroverà una maglia da titolare Zaccagni, il suo impiego sulla sinistra spingerà Tudor a spostare Marusic sulla fascia opposta. Il terzetto offensivo sarà quello delle ultime partite con Felipe Anderson, Luis Alberto e Castellanos. A centrocampo oggi pomeriggio Kamada non si è visto in campo con i compagni. Prima del Verona aveva recuperato da un affaticamento al polpaccio. L’unico ai box è Gila per una lesione muscolare all’adduttore sinistro. Si tenta di recuperarlo almeno per le ultime due giornate di campionato.

