FORMELLO - Lazio, Capodanno in campo: Caicedo con Immobile, Luiz Felipe e Parolo a parte

FORMELLO - Capodanno di lavoro, con un piccolo cambio sulla tabella di marcia verso Genova: l’allenamento va in scena di mattina (dopo i tamponi) e non nel pomeriggio come inizialmente da programma. Caicedo prova al fianco di Immobile e poi ci sono subito tre notizie (parzialmente) positive: in campo si rivedono Luiz Felipe, Parolo e Lulic, seppur per una seduta differenziata. I primi due, a differenza del bosniaco, non si erano mai visti sul terreno di gioco da quando è ripresa la preparazione. Complicato che riescano a rispondere presente per la trasferta di domenica a Marassi. Luiz Felipe continua a essere tormentato dalla caviglia: ha svolto il riscaldamento coi compagni, poi si è staccato per una corsa a parte. Anche Parolo si era fermato prima del match con il Napoli per un trauma alla caviglia: oggi ha effettuato qualche esercitazione con il pallone. Discorso differente per il capitano: sgambata individuale martedì e mercoledì, ieri invece era rimasto a riposo. Stamattina ha ripreso a correre con le scarpe da ginnastica seguito dal preparatore atletico Fonte (allunghi). Il suo stato di forma verrà monitorato nelle prossime due settimane, le valutazioni saranno quotidiane e potrebbero condizionare le strategie del mercato invernale. Lulic spera di rimettersi presto a disposizione, il suo 2020 è stato un calvario, l’ultima partita risale al 5 febbraio con il Verona.

VERSO GENOVA. Sono scattate le prove tattiche anti-Ballardini. Insieme a Immobile è stato testato Caicedo nella coppia d'attacco del 3-5-2. Il Panterone, con Correa ai box per un’elongazione al soleo del polpaccio, è in vantaggio su Muriqi. Il Tucu prova a recuperare per metà gennaio, venerdì 15 c’è il derby con la Roma (ci prova anche Fares, per lui stiramento al polpaccio). Inzaghi deciderà nella rifinitura di domani quali uomini impiegare contro il Genoa: Acerbi e Leiva sono rientrati da qualche giorno, il tour de force che coinvolge la Lazio spinge comunque il tecnico a considerare i rischi di un impiego immediato. In difesa giocheranno Patric e Radu, il ballottaggio è tra Acerbi e Hoedt. Sugli esterni Lazzari e Marusic. Il dubbio è in regia tra Leiva ed Escalante, titolare contro Benevento, Napoli e Milan. Intoccabili Milinkovic e Luis Alberto.