FORMELLO - Lazio, il ricordo di Eriksson e la seduta: Casale e Marusic fermi

FORMELLO - Un minuto di silenzio per ricordare Eriksson, scomparso oggi all'età di 76 anni. La rosa, disposta in cerchio, ha onorato la memoria dell'ex tecnico biancoceleste. I calciatori, lo staff tecnico e anche la dirigenza, che poi ha seguito la sgambata da bordo campo. Presenti il ds Fabiani ed Enrico Lotito in rappresentanza del club. Poi è scattato il primo allenamento settimanale, la squadra è tornata a lavorare dopo la domenica di riposo concessa da Baroni. Assenti, oltre a Gila (lesione muscolare) e Pellegrini (coinvolto venerdì in un incidente stradale, 12 punti di sutura alla tibia), anche Casale e Marusic. Il centrale era uscito all'intervallo a Udine per un fastidio al polpaccio, con il Milan toccherà a Patric affiancare Romagnili. Il montenegrino, invece, già la settimana scorsa era stato gestito poiché uscito leggermente affaticato dall'esordio stagionale con il Venezia.