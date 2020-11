FORMELLO - Lazio, la ripresa: Inzaghi senza i nazionali, Lulic tutto in gruppo

FORMELLO - Una sosta da sfruttare. Alle 15.30 riprendono gli allenamenti a Formello dopo due giorni di riposo. Gruppo da 14 calciatori di movimento, all’appello mancano i nazionali (Acerbi, Marusic, Milinkovic, Akpa Akpro, Correa e Muriqi, più l’under 21 Alia) e i calciatori stoppati dai tamponi tanto discussi (Strakosha, Leiva e Immobile). Fermo anche Escalante (dalla partita con il Bologna), mentre sono rimasti a riposo Reina e Luiz Felipe, che non è partito per il Brasile nonostante la convocazione della Selecao Olimpico (Under 23). Lunedì ha svolto degli accertamenti clinici in Paideia, non sono state riscontrate problematiche serie, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo e recuperare una buona condizione atletica. Il tour de force e l’emergenza biancoceleste non gli ha permesso di allenarsi con costanza dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a settembre nell’amichevole con il Frosinone.

ROSA. Questo il gruppo agli ordini di Inzaghi alla ripresa: Armini, Patric, Vavro, Hoedt, Radu, Lazzari, Parolo, Cataldi, Pereira, Luis Alberto, Djavan Anderson, Fares (era stato chiamato dall’Algeria, ma è restato a Formello), Caicedo e Lulic. Per il capitano l’intera sgambata coi compagni, comprese le fasi di possesso palla e le sfide a campo ridotto. Sta continuando a fare passi in avanti. Al momento, a differenza di Radu, non è stato reinserito nella lista per il campionato. Aggregato il baby Moro. La ripresa è prevista per domani pomeriggio, giovedì e venerdì invece sono state programmate sedute in mattinata. La rosa ritroverà la settimana prossima i calciatori partiti per gli impegni con le rispettive nazionali.