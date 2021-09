FORMELLO - Lazio, Sarri pensa al Galatasaray: Radu prova da terzino

FORMELLO - Tutti a disposizione, nessun condizionamento dall'infermeria, le scelte spettano esclusivamente a Sarri. Alle 17.30 la Lazio arriva in campo per il primo vero allenamento anti-Galatasaray. È anche il penultimo: domani mattina verrà effettuata la rifinitura che precederà la partenza per la Turchia. Da decifrare quello che sarà l'approccio del tecnico biancoceleste: quanto turnover per l'esordio europeo? I calciatori meno impiegati finora sperano in una chance dall'inizio. Probabile esordio dal primo minuto per Basic a centrocampo e Zaccagni in attacco, hanno rotto il ghiaccio a San Siro nel corso della ripresa. Restano da capire gli altri interpreti dei reparti: l'aria da "derby" per Muriqi, prelevato dal Fenerbahce, potrebbe spingere l'allenatore a schierarlo al centro del tridente al posto di Immobile.

VERSO INSTANBUL. Diventetà tutto più chiaro domani, anche chi tirerà il fiato tra Felipe Anderson e Pedro. Almeno uno dei due dovrebbe partire dalla panchina. In regia ballottaggio tra Cataldi ed Escalante, dietro chiedono spazio Patric e Radu, il romeno nel pomeriggio è stato provato sulla fascia come terzino sinistro. Hysaj dovrebbe riposare. A destra dubbio tra Lazzari e Marusic. Acerbi, diventato oggi papà di Vittoria, ha raggiunto i compagni in campo con leggero ritardo. Auguri al Leone.

Pubblicato il 14/9