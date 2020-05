FORMELLO - Lazio, turni di lavoro: Adekanye con il gruppo degli italiani

FORMELLO - Inizia la "fase 2": carichi più intensi per una decina di giorni, seppur gli allenamenti continueranno a essere individuali almeno fino al 18 maggio. La Lazio prosegue il ricondizionamento atletico a Formello: rosa divisa in quattro turni tra mattina e pomeriggio con lo staff di Simone Inzaghi pronto ad alternarsi in campo per monitorare le sedute a distanza di sicurezza. Oggi è stato aggiunto Adekanye al gruppo degli italiani. Le notizie positive riguardano sempre Lucas Leiva, stamattina al Fersini per un'altra sgambata differenziata. Il brasiliano sta accelerando: corsetta di riscaldamento, poi giri di campo con cambi di ritmo in progressione. Infine le esercitazioni con il pallone, volte anche alla conclusione verso le porticine sistemate dallo staff tecnico. L'ex Liverpool, operato al ginocchio destro a inizio aprile, sta bruciando i tempi e prova a rimettersi a disposizione per il rush finale del campionato. Le prossime settimane si capirà se potrà rientrare già per l'eventuale sfida con l'Atalanta, la prima delle ultime dodici giornate.