INFERMERIA - Lazio, da Radu a Luiz Felipe: il punto sugli infortunati

Inzaghi fa la conta degli infortunati e anche di chi riuscirà a recuperare in vista degli impegni a cui biancocelesti saranno sottoposti al rientro dalla pausa per le Nazionali. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Luiz Felipe è sulla via della guarigione: il brasiliano è fermo da settembre, precisamente dall'amichevole contro il Frosinone, settimana scorsa sembrava aver iniziato definitivamente il recupero tornando a corricchiare in campo ma poi un nuovo stop. Ora si sta curando con la laserterapia e tenta il rientro almeno per l'esordio Champions della Lazio il 20 ottobre all'Olimpico contro il Dortmund. Out invece Radu: confermato per lui uno stop di almeno 35-40 giorni dovuto allo stiramento subito nella gara contro l'Inter. Il romeno per ora non è stato inserito in lista in campionato, si attenderà per fare il cambio e sperare di inserire anche Senad Lulic. Confermate anche le tre settimane di stop per Adam Marusic, per il montenegrino si tratta di una distorsione alla caviglia. Anche Escalante sabato ha fatto alcuni controlli in Paideia dopo aver accusato un fastidio muscolare, sarà valutato nei prossimi giorni. Sembra invece aver recuperato Denis Vavro che ha giocato la prima gara con la sua Nazionale.

