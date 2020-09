Italia - Bosnia, le formazioni ufficiali: Immobile in panchina gioca Belotti, Acerbi dal 1'

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio del match tra Italia e Bosnia in programma alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Per gli azzurri sarà il debutto in Nations League nel Gruppo 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lo. Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct: Dusan Bajevic.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE).

Assisententi: Kostaras; Dimitriadis.

Lazio, un arcobaleno chiude il ritiro: doppietta del "Mago", Vicenza ko

AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Inzaghi: "Mi sono stati promessi diversi acquisti. Sarà una stagione difficilissima"

TORNA ALLA HOME