Italia, i convocati di Mancini per la Nations: tra i laziali una chiamata a sorpresa

Riparte la corsa in Nations League, con gli Azzurri che inseguono il primato del girone che vale l’accesso alla Final Four. Il 23 settembre a Milano il match con gli inglesi, il 26 trasferta in casa dell’attuale capolista. Sono ventinove i convocati per le gare con Inghilterra e Ungheria, di cui tre laziali. Prima chiamata per Provedel, conferme per Immobile e Cancellieri. Rimane a casa Cataldi, mentre vegnono convocati gli ex Acerbi e Luiz Felipe.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).