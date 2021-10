Italia-Spagna, le probabili formazioni: ecco chi sarà il sostituto di Immobile

Torna in campo la Nazionale che, in questi pochi giorni, avrà la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca. Questa sera, infatti, gli Azzurri sfideranno la Spagna nella prima semifinale di Nations League. Il match è in programma alle 20:45 a San Siro. Mancini è costretto a cambiare qualche pedina nel suo undici ideale soprattutto in attacco. Vista l'indisponibilità di Immobile, il ct dovrebbe puntare su Insigne come centravanti 9 relegando in panchina sia Kean che Raspadori. Alle spalle del capitano del Napoli agiranno Pellegrini e Chiesa. In difesa e a centrocampo, dovrebbero essere confermati gli uomini che hanno iniziato la finalissima di Wembley, lo scorso 11 luglio contro l'Inghilterra. Di seguito le probabili scelte di Mancini e Luis Enrique.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Mikel Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal.