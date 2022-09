Juve, caccia al nuovo direttore sportivo: "Contatti anche con Tare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un inizio di stagione a dir poco deludente quello della Juventus. La sconfitta contro il Monza ha portato a galla i limiti di una squadra costruita per vincere ma senza identità. Ed è per questo motivo che i vertici della società starebbero pensando a un cambio a livello dirigenziale. Non solo il ruolo di Allegri, fortemente in bilico, ma anche quello dei colonnelli che in questi due anni hanno affiancato Agnelli. Il club vorrebbe puntare su un nuovo diretto sportivo e, stando alle voci riportate da Il Giornale, Petrachi sarebbe in pole per quel tipo di incarico. Ma non sarebbe l'unico candidato. Tra le possibilità, oggi assai remota, c'è anche il nome di Igli Tare. A riportare la notizia è stato Damiano Er Faina sul suo profilo Twitter. Difficile però che il diesse albanese possa essere preso in considerazione dalla Juve, soprattutto in fase di ricostruzione.