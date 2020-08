Juve, Ronaldo non convocato. Immobile vince il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro!

Adesso non ci sono più dubbi. Ciro Immobile vince la classifica marcatori della Serie A e la Scarpa d'Oro. La Juventus infatti ha diramato l'elenco dei convocati, in cui non figura il nome di Cristiano Ronaldo, unico che avrebbe potuto contendere il doppio titolo al centravanti della Lazio. L'obiettivo di raggiungere e superare Higuain però resta sempre lì, a portata di mano. Ci proverà stasera King Ciro, che per la terza volta chiuderà il campionato da capocannoniere. Nessuno meglio di lui neanche in Europa, li ha messi tutti in fila. Dal 2010 in avanti solo Luis Suarez (2014 e 2016) era riuscito a interrompere il duopolio Messi-Ronaldo per la Scarpa d'Oro. Immobile sempre più nella storia.