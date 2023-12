Lazio, analogie e differenze con la stagione 2021-22: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le prime 17 giornate di campionato della Lazio versione 2023-24 hanno spesso riportato la mente indietro di due anni, alla prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. In classifica infatti la differenza tra i punti totalizzati nelle due annate è di un solo punto: 25 nel 2021-22, 24 oggi. Come allora le vittorie sono 7, mentre nella stagione in corso a bilancio c'è una sconfitta in più (7 vs 6) e un pareggio in meno (3 vs 4).

La grande diversità invece è nel numero di gol fatti e subiti. Se la differenza è pressoché la stessa (+1 nel 2021-22, 0 oggi), il numero di gol fatti è sceso di 15 (33 vs 18), quello di gol subiti di 14 (32 vs 18). La Lazio attuale quindi è parecchio più solida di quella del primo anno di Sarri, ma ha molta più difficoltà a segnare. Quanto ai 15 gol mancanti, sono quasi interamente coperti da due giocatori: 5 da Milinkovic e 9 dalla differenza di Immobile, che due anni fa era a quota 13 contro i 4 odierni.