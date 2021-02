Lazio - Bayern Monaco, Lucas Leiva: “È stata la peggior partita della stagione”

A termine di Lazio - Bayern Monaco, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la prestazione biancoceleste: "Era difficile battere il Bayern, lo sapevamo. Ma li abbiamo aiutati per come abbiamo giocato. Questa non è la Lazio che conosciamo. È stata una serata difficile. Dobbiamo imparare da questa sconfitta e fare esperienza, poi andremo a Monaco a giocare con orgoglio e mentalità. Avversari? Prima della partita avevano analizzato giocatori come Sane, Coman e Lewandowski. Sapevamo che rimanevano alti per il contropiede. Abbiamo commesso errori che di solito non facciamo. Se si fanno errori a questi livelli poi è difficile vincere. Dobbiamo imparare e non abbassare la testa. Analizziamo la gara e cerchiamo di non ripetere più le stesse cose. Reagire? Questa sconfitta non ci deve far dimenticare tutto il lavoro fatto in questi anni. Dobbiamo essere intelligenti da sapere che abbiamo fatto la peggior partita dell’anno. Siamo dispiaciuti perché la Champions è un sogno. Da domani recupereremo energie per andare a Bologna per fare una grande gara".