Lazio - Bodo/Glimt | L'Olimpico ribolle di passione: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Come racconlto dalla nostra redazione, sono 52800 i biglietti venduti al momento per la sfida di domani sera tra Lazio e Bodo/Glimt. Esaurita anche la Curva Maestrelli, si viaggia verso le 55 mila presenze. Restano disponibilità in Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere Top e Gold, chi vorrà essere presente alla "partita più importante dell'anno" come l'ha definita Baroni, avrà tempo fino al fischio d'inizio della gara per acquistare un tagliando.

Domani allo Stadio Olimpico ci sarà un appuntamento con la storia. La Lazio ospiterà il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il 2-0 dell'andata non lascia alibi, Baroni e i suoi sono chiamati a ribaltare il risultato per accedere alla fase successiva e per poter raggiungere un risultato mai visto nell'era Lotito.

I giocatori credono alla semifinale, ma forse i tifosi ancora di più. Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero circa 49.500 i biglietti venduti per la gara di domani. Il tifo biancoceleste vuole accompagnare la squadra verso il traguardo con la propria presenza, con la scenografia e con il proprio calore.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Articolo pubblicato alle 13.25