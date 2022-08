Lazio - Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di mister Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio apre la sua stagione all'Olimpico. I biancocelesti giocheranno in casa la prima partita di questa nuova stagione. Di fronte avranno il Bologna del caro amico Sinisa Mihajlovic. La squadra da martedì è a lavoro a Formello per preparare la partita. Sarri ha le idee abbastanza chiare su chi mandare in campo: Maximiano partirà titolare, nonostante sia arrivato Provedel; in difesa la coppia sarà formata da Romagnoli e Patric e a centrocampo ci sarà Basic al posto di Luis Alberto; nessun dubbio in attacco, con Zaccagni titolare. Tra gli ospiti Mihajlovic ha la rosa quasi al completo dovendo rinunciare solo allo squalificato Ferguson e all'indisponibile Djiks.

Formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. All.: Sarri.

BOLOGNA: (3-5-2): Skorupski; Lykogiannis, Medel, Soumaoro; Cambiaso, Schouten, Dominguez, De Silvestri; Soriano; Arnautovic, Sansone. A disp.: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Kasius, Bonifazi, Mbaye, Motolese, Aebischer, Urbansky, Orsolini, Barrow, Raimondo, Vignato. All.: Mihajlovic.p