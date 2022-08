Lazio - Bologna, le probabili formazioni: Sarri ha le idee chiare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio apre la sua stagione all'Olimpico. I biancocelesti giocheranno in casa la prima partita di questa nuova stagione. Di fronte avranno il Bologna del caro amico Sinisa Mihajlovic. La squadra da martedì è a lavoro a Formello per preparare la partita. Sarri ha le idee abbastanza chiare su chi mandare in campo: Maximiano partirà titolare, nonostante sia arrivato Provedel; in difesa la coppia sarà formata da Romagnoli e Patric e a centrocampo ci sarà Basic al posto di Luis Alberto; unico dubbio in attacco, con Zaccagni avanti a Pedro, ma se lo spagnolo dovesse recuperare al 100% potrebbe insidiare l'ex Verona per una maglia da titolare.

Probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Soumaoro; Cambiaso, Schouten, Dominguez, De Silvestri; Soriano; Arnautovic, Sansone. All.: Mihajlovic.