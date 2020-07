Lazio - Brescia, le pagelle dei quotidiani: Immobile e Correa, intesa vincente

Altra vittoria per la Lazio, la terza consecutiva in campionato. Regolato il Brescia all'Olimpico con un 2-0 firmato da Correa e Immobile, marcatori e reciproci assist man. Per Ciro si tratta del 35° gol in Serie A in questa stagione, sorpassato Lewandowski nella classifica per la Scarpa d'Oro. Prestazione positiva da parte di tutti i biancocelesti, con Strakosha che non ha mai corso seri pericoli e con Andrenacci che invece ha salvato la propria squadra da un passivo più pesante. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6; Patric 7, Luiz Felipe 6,5 (39’ st Vavro sv), Acerbi 6,5 (42’ st Bastos sv); Lazzari 5,5 (11’ st Marusic 6), Milinkovic 6, Parolo 6,5, Luis Alberto 6, Jony 6 (11’ st Lukaku 6); Correa 7 (39’ st Adekanye 5), Immobile 7, all. Inzaghi 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6; Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (39’ st Vavro sv), Acerbi 6 (42’ st Bastos sv); Lazzari 6 (11’ st Marusic 6), Milinkovic 6,5 , Parolo 6,5, Luis Alberto 6, Jony 5,5 (11’ st Lukaku 6); Correa 7 (39’ st Adekanye sv), Immobile 7, all. Inzaghi 7.

Lazio, Immobile: "Odio quando devo fare per forza gol, ma i miei compagni mi hanno aiutato"

Le PAGELLE di Lazio - Brescia: Tucu doppia versione, Ciro a -1 dalla Storia

TORNA ALLA HOME PAGE