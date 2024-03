Lazio, Castellanos o Immobile? Tudor deve scegliere. E i numeri...

RASSEGNA STAMPA -Una doppietta per spazzare via malumori e polemiche, ma soprattutto che vale i tre punti. Taty Castellanos sembra essersi tolto un peso dalle spalle. L'argentino è tornato al gol due mesi dopo l'ultima volta e l'ha fatto in una delle serata più complicate del recente passato biancoceleste. Il dualismo tra l'ex Girona e Immobile ha frenato il sudamericano. Confrontarsi con uno come Ciro non è facile, ma in generale le statistiche stagionali della Lazio hanno funzionato poco. I numeri dei due lo dimostrano.

Immobile ha abituato bene la sua gente, ma in questa stagione non è andato oltre i 6 gol in campionato. Ciro ha segnato solo 2 reti su azione, quattro su rigore e sfornato appena un assist in 1427', il tutto in 25 partite, di cui appena 7 da subentrato. Castellanos ha due centri in più in movimento (4) e tre assist, partendo 16 volte dalla panchina su 26 apparizioni, senza avere alcuna chance dal dischetto, e con appena 1127' in campo, esattamente 300' in meno. Chiaro che dalla parte di Immobile ci siano anche i 4 pesantissimi gol in Champions League, ma le riflessioni sono in atto. Come spiega l'edizione odierna de Il Messaggero, Tudor dovrà pensare e scegliere a chi affidarsi. Una scelta che poi dovrà essere fatta anche in estate quando forse gli interrogativi di Immobile aumenteranno. Sempre secondo il quotidiano, Ciro si sente già scaricato e proprio tutelato. L'estate scorsa aveva avuto solo qualche sondaggio dall'Arabia, ma nessuna vera e propria offerta. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese.