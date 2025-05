Lazio, confermata un'amichevole a luglio: tutti i dettagli

In attesa di scoprire il nuovo allenatore, si inizia già a programmare la preparazione estiva della Lazio. Oltre al ritiro a Formello, che inizierà il 14 luglio, la società organizzerà alcune amichevoli in vista dell'inizio del campionato. La prima intanto è stata decisa: per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello, i biancocelesti sfideranno l'Avellino sabato 26 luglio alle 18 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Mancano solo gli ultimi dettagli e le firme, ma la partita è confermata.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.