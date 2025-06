"E Penso a Te" | Lazio, i cimeli dello Scudetto del 2000: l'evento a Tivoli - FOTO

Il tour "E Penso a Te" fa tappa a Tivoli. Presso le scuderie estensi, oggi e domani sarà possibile assistere alla mostra con i cimeli della Lazio del 2000. E non solo. Presenti all'evento i simboli biancocelesti che coinvolgono tutti i 125 anni del club. Anche in questa tappa, comunque, si festeggerà il venticinquesimo anniversario dello scudetto del 2000, con un esposizione di cimeli del periodo di Cragnotti: dalla Coppa Italia del 98 alla Supercoppa del 2000, reperti di un'epoca che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi biancocelesti. Ecco di seguito le foto dall'evento:

