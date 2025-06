Garlaschelli: "Sarri alla Lazio? Non me l'aspettavo, vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

È tutto pronto per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Dopo l'addio di Baroni, il tecnico è pronto a tornare a guidare la formazione biancoceleste. Sulla scelta della società si è espresso l'ex attaccante Renzo Garlaschelli ai microfoni dell'Adnkronos. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Non me l’aspettavo, sono sincero. Ora speriamo che cominci un nuovo ciclo per la squadra. Di sicuro non si discute, è un ottimo allenatore. Non vorrei però più sentire le lamentele dell’ultima volta, relative alle troppe partite. In una squadra come la Lazio è normale giocare spesso. Il prossimo anno avrà solo il campionato, staremo a vedere. È la condizione ideale per lui".

