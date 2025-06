Napoli, Marcolin sull'arrivo di De Bruyne: "Come diceva Mihajlovic..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dario Marcolin è stato intercettato dai microfoni de Il Mattino per commentare il colpo di mercato messo a segno dal Napoli, pronto a accogliere Kevin De Bruyne dal Manchester City. L'ex calciatore biancoceleste, parlando del ruolo e di come potrebbe muoversi in campo il belga, ha affermato: "Lo vedo bene anche come seconda punta, accanto al Lukaku di turno. Non sarebbe assolutamente fuori posto, anzi".

Proseguendo la sua analisi, ha citato il suo ex compagno e amico Sinisa: "E come diceva Mihajlovic, non esiste un modulo vincente o lo farebbero tutti. De Bruyne non deve essere un problema ma una fortuna, mettilo dove vuoi e la soluzione la trova lui. Pensano tutti che abbia finito un ciclo ma sbagliano, i miei anni migliori sono stati tra i 33 e i 35".

