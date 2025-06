Contatto Ndicka - Bisseck, Rocchi: "Ho scelto io di non pubblicare l'audio per..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto in conferenza stampa nella sede della FIGC per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa. Tra i tanti temi toccati, l'ex arbitro è tornato a parlare del contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, episodio che ha fatto molto discutere per la mancata assegnazione del penalty ai nerazzurri.

"Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento Var, non sul rigore. Ho scelto io di non pubblicarlo per proteggere qualcun dei miei. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce".

