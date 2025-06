Ex Lazio | Milinkovic, niente Nazionale. Il ct Stojkovic: "Finché ci sarò io..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Nazionale per Milinkovic, da quando ha lasciato la Lazio per andare all'Al-Hilal ha rinunciato anche a rappresentare il proprio paese nelle varie competizioni. Prima i problemi fisici e poi il "blocco psicologico" hanno portato il centrocampista a fare un passo indietro con la Serbia, la situazione si è ripetuta anche ora che il ct Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni al Mondiale e il suo nome, così come quello del fratello, non è presente.

In conferenza stampa, la questione è stata riportata all'attenzione del ct che ha così replicato mettendo definitivamente un punto: "Non riceverà più chiamate per la nazionale finché sarò allenatore. Non ho più la voglia né l'energia per convincere qualcuno a giocare per la nazionale". Sottolineando poi, che il giocatore non si sente mentalmente in forma per poter giocare: "Non si tratta di me, semplicemente, dopo cinque chiamate, Sergej ha ripetuto che non è mentalmente pronto per giocare e lì è finita la storia. Forse lo sarà con un altro allenatore".

