Canovi su Sarri: "Mossa giusta della Lazio, è un signor allenatore"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Dario Canovi si è espresso sul valzer degli allenatori in Serie A. Nello specifico ha parlato della situazione in casa Lazio, dopo l'arrivo di Sarri in panchina al posto di Baroni. Queste le sue parole: “È una mossa giusta. Alla Lazio in passato aveva fatto bene. E’ un signor allenatore. La Lazio non ha certo preso uno qualsiasi. Non lo conosco personalmente, ma il fatto che rimanga poco in una squadra fa capire che non ha un carattere facilissimo”.

