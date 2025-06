Lazio, il tifo organizzato contro Lotito: il duro comunicato

Il tifo organizzato della Lazio ha diramato un duro comunicato contro Claudio Lotito. Sulle pagine ufficiali de La Voce della Nord, i tifosi hanno scritto il testo che segue: "IL RE E' NUDO. 21 anni... sono passati, 21 anni... di false promesse e bugie, di brutte figure, di continui ed inspiegabili passi indietro. Come la stagione che si è appena conclusa, figlia di un mercato di reparazione che inevitabilmente ci ha condotto al fallimento finale. Dopo tutti questi anni ormai il Re è nudo, lo abbiamo capito. E' chiaro a tutti ormai che il signor Lotito utilizza la NOSTRA Lazio per fini e scopi personali: senza dare fastidio ai poteri forti e relegandociad una entità che galleggia, priva di ambizioni.

Ci si nasconde dietro obblighi di bilancio mentre squadre come Napoli, Atalanta, Fiorentina e Bologna, affiancate da proprietà solide economicamente e lungimiranti sul fronte programmazione, riescono a rispettare e al contempo a competere al massimo livello nazionale ed internazionale. Noi invece siamo costretti a dover subire i soliti teatrini, fatti di mercati indecenti e allenatori colpevolizzari per coprire nefandezze altrui. Le abbiamo provate tutte per sensibilizzare l'opinione pubblica: ma dalle istituzioni e da Lotito non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Cosa vogliamo ? Che la Lazio torni ad essere qualcosa di migliore, che permetta ai suoi tifosi di sognare quelle piazze che hanno assaporato e che ci competono! Ma niente, nessuna risposta: se non quella di toglierci un altro momento aggregativo e di vicinanza alla squadra che era il ritiro di Auronzo di Cadore. Bene allora porteremo il gioco su un altro tavolo e cioè quello della scelta che non dipende solo ed esclusivamente da Lotito.

Come più volte lui stesso ha raccontato è stato messo li alla "politica", da quel mondo di cui lui ha sempre voluto far parte e che oggi lo ha premiato con una poltrona al Senato ottenuta grazie ad un collegio blindato del Molise. Quanto volte abbiamo sentito dire: "chi lo ha messo lì lo deve togliere,ecco ora noi vogliamo unirci a questo coro, senza voler costringere nessuno a vendere la Lazio, anche perché questo gioco al massacro non possiamo controllarto ed abbiamo capito che fa solo comodo ad una persona. Ma se chi gestisce la nostra società, ormai per mitomania e brama di potere, pensa di trascurare la passione di noi tifosi per stare a poltrire sonnecchiando sugli scranni di Palazzo Madama, allora noi non ci stiamo più e ci comporteremo da cittadini della Repubblica Italiana chiedando più rispetto per questa lstituzione. Vedere ripreso, più di una volta, un Senatore dormire in aula, ci dà l'impressione che per lui questo sia solo un gioco o meglio un tesserino da esibire quando "occorre" e quindi esigiamo che ciò finisca perché soggetti del genere vengono pagati con le nostre tasse! Al signor Lotito chiediamo di prendere una decisione e che lo faccia in tempi brevi, occuparsi della Lazio h24 per 365 giorni l'anno, in maniera costruttiva e vincente e quindi rinunciare alla poltrona in Senato. Oppure continuare ad occuparsi della cosa pubblica lasciando la Lazio.

Nell'attesa di questa decisione è nostra intenzione portare avanti la protesta su due binari: il primo, quello politico, invititando tutti I tifosi della Lazio presenti sul territorio nazionale a dimostrare la propria contrarietà a questa situazione attraverso la protesta civile del NON VOTARE il partito di FORZA ITALIA, in qualsiasi competizione elettorale, sia essa a livello locale o nazionale: perché è il soggetto politico che ha accolto il sig. Lotito, ripetendo in tal modo, quello che è stato già fatto nelle precedenti elezioni che hanno portato ad un calo di consensi per il partito nella città di Roma di circa 3 punti percentuali. Il secondo è quello legato al mondo Lazio, NON ABBONARSI E DISDIRE DAZN E SKY, ma essere sempre presenti allo stadio per far sentire la nostra voce di dissenso.

NON PARTECIPARE AL RITIRO CHE SI TERRà A FORMELLO NEANCHE SEGUENDOLO SUI MEDIA DELLA LAZIO: non saremo complici di chi ha snaturato il nostro vivere insieme il mondo Lazio per mero profitto, BOICOTTARE QUALSIASI INIZIATIVA CHE VENGA FATTA CON PSEUDO SQUADRE 'AMICHE'. Non saremo complici di nessuna partnership con chi oggi non rispetta il valore della vita di donne e bambini! Sono stanchi dopo ben 21 anni di trascinarci in una esistenza senza ambizione ma fatta solo di quella voce legata ai conti economici: a noi non interessano i preti da mette nelle chiese di Formello (noi le messe le seguiamo nelle Basiliche) ma a Formello vogliamo che si accolgono giocatori di livello internazionale, gente che ci faccia fare il salto di qualità, che ci faccia nuovamente prendere aerei per volare a prenderci trofei: non ci servono 10 campi da gioco e un centro sportivo all'avanguardia se poi dentro si allenano giocatori presi da squadre retrocesse!

Basta con le barzelletta di aver messo i soldi per risanare i bilanci, queste cose ormai le può dire solo a quei media a lui asserviti , suoi complici in questo decadimento: siamo noi tifosi ad aver portato liquidità nelle casse della nostra Lazio, la smetta di pavoneggiarsi a uomo moralmente superiore quando la sua unica morale è legata al denaro. Lotito non vende sogni, ma una reltà fatta solo di incubi per ogni tifoso biancoceleste.

Da oggi in poi non ci saranno più sconti per nessuno, presidente, direttore sportivo, dirigenti vari siete tutti responsabili di questo scempio, attendiamo fiduciosi che questa decisione venga presa ed al più presto, vigileremo su ogni movimento. Non saremo più complici di una ennesima stagione fallimentare. I Laziali".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.