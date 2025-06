PRIMAVERA | Lazio, Pirozzi: "Il mio futuro? Parlerò con la società..."

Ai microfoni di Sportchannel214.it è intervenuto l'allenatore della Lazio Primavera Sergio Pirozzi, che ha parlato del suo futuro sulla panchina delle giovanili biancocelesti e non solo. Di seguito le sue parole.

"L'amichevole Avellino - Lazio? È importante, auguro all'Avellino di poter far bene. La società è solida, la piazza è importante. La Serie B non potrà che far bene al calcio italiano in generale. Il mio futuro? Mi siederò al tavolo per parlarne. È stata un'esperienza importante, vedremo se ci saranno le condizioni per poter proseguire con la Lazio. Sarò sempre grato alla società e al direttore per avermi dato quest'opportunità. Questo è stato un ulteriore momento di crescita, comunque farò tesoro di quest'esperienza e vedremo se ci saranno delle società che sono disposte a investire su di me".

"Milani all'Avellino? È un ragazzo di prospettiva, serio, ha la cultura del lavoro e un'ottima famiglia. È pronto, un classe 2005 che ha grandi margini di miglioramento soprattutto nella fase difensiva. Ritengo che oggi le società hanno l'obbligo e la necessità di andare sui giovani, lo dimostrano anche le squadre di alto livello. Non ci dobbiamo soffermare sull'età quando facciamo le scelte, ma se hanno la capacità di calcare dei palcoscenici importanti. Milani è pronto, eventualmente, per l'Avellino".

