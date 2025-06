Il Torino avanza per Baroni: a giorni la chiusura? La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino avanza per Marco Baroni, il primo contatto è stato positivo e nei prossimi giorni dovrebbero essercene dei nuovi. Attualmente è il grande favorito per la panchina granata, come anticipato questa mattina. Filtra ottimismo all’interno della società, aggiunge Gianluca Di Marzio, al punto che ci sarebbero i presupposti per chiudere nei prossimi giorni con l’allenatore.C’è stato un primo colloquio, positivo, tra Baroni e il Torino e nei prossimi giorni dovrebbero essercene dei nuovi. Dopo essere stato ufficialmente esonerato dalla Lazio, il tecnico è in cerca di una nuova squadra per la stagione 2025/2026 di Serie A: al momento, ci sono numerose probabilità che si tratti del Torino. Saranno decisivi i colloqui dei prossimi giorni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE