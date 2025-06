Lazio, il futuro di Marusic è incerto. Ma con Sarri può rilanciarsi: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dall'addio quasi scritto al riscatto. È la storia di Adam Marusic, che dopo otto anni alla Lazio stava per lasciare la Capitale in caso di permanenza di Baroni. Con il ritorno di Sarri, il suo futuro potrebbe cambiare: avere in rosa un elemento già perfettamente 'collaudato' per la vecchia-nuova difesa 'sarriana' sarebbe un grande vantaggio.

Ma regna ancora tanta incertezza, come scrive Il Corriere dello Sport. Il suo contratto è in scadenza a giugno, con un’opzione unilaterale che può estenderlo fino al 2026. La clausola è legata alla permanenza della Lazio in Serie A, condizione che si è ovviamente verificata. Marusic però si aspettava un adeguamento d'ingaggio e un accordo più lungo, almeno fino al 2027 con opzione per il 2028. Si trattava di una promessa verbale, mai messa nera su bianco.

Nell'ultimo incontro tra Lotito e l'agente del terzino, avvenuto a marzo, il presidente ha chiarito di ritenere già valido il contratto fino al 2026, escludendo la possibile risoluzione. A questo punto, Marusic starebbe pensando alla possibilità di appellarsi all'articolo 17 del regolamento FIFA per liberarsi in maniera unilaterale a determinate condizioni e in precisi limiti di tempo.

A oggi, il classe '92 ha ancora cinque giorni di tempo per usufruire di questa clausola, valida per 15 giorni a partire dall'ultima partita giocata (25 maggio, Lazio - Lecce). Nel caso in cui percorresse questa strada, non potrebbe poi trasferirsi in un altro club di Serie A nei prossimi 12 mesi. Marusic, quindi, potrebbe finire a giocare all'estero: su di lui ci sono diversi club arabi e turchi. La Lazio però spera che Sarri possa aiutare a ricucire lo strappo e a tenerlo ancora per un altro anno a Roma.

